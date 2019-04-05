«Магнитка» подписала контракты с Карповым и Каблуковым

Нападающие Максим Карпов и подписали контракты с магнитогорским , информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения Карпова рассчитан на два года, Каблукова – на один год

Ранее игроки покинули «Амур». Хабаровский клуб расторг контракты с хоккеистами.

В «Амур» они перешли 28 мая в результате обмена из СКА.

В минувшем сезоне КХЛ Каблуков провел 48 матчей и отметился 3 передачами.

Карпов в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф провел 3 матча и не набрал очков.

Напомним, ранее вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков так прокомментировал информацию о том, что в команду перейдут Карпов и Каблуков: «Хочется поймать этого писателя и дать втык. Не собираюсь решать проблемы СКА».