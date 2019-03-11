«Драчев не исполняет законодательство РФ и полностью оторван от решения реальных задач». Заявление Правления СБР по выборам президента 11 июля

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) выступило с заявлением по поводу проведения 11 июля внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, на которой могут выбрать нового президента взамен действующего – Владимира Драчева.

Заявление содержит 12 пунктов.

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР, вызванные действиями его президента:

1. Президент Союза не исполняет положения действующего законодательства РФ в части деятельности общественной организации и устава ООО ФБ «Союз биатлонистов России». В своих действиях он выходит далеко за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР.

2. Президент не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе.

3. Президент систематически публично раздает популистские и часто взаимоисключающие обещания, совершенно не сообразуясь с возможностью их выполнения.   

4. Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления Союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами Правления СБР.

5. Президент СБР не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и слишком часто доверяет людям, малознакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР, интересы.

6. Финансовая ситуация в СБР уже в течение года ставит под прямую угрозу нормальное функционирование аппарата Союза, института сборных команд и действующих программ развития и поддержки биатлона.

7. Сама программа развития СБР, являвшаяся предвыборной программой Драчева, как кандидата в президенты, не реализуется ни по одному из заявленных перед выборами 2018 года пунктов, даже с учетом возможных корректировок.

8. Заявленная деятельность президента СБР по привлечению финансовых партнеров (из программы кандидата в президенты) не осуществлялась, и более того – было приостановлено или прекращено сотрудничество с ранее имевшимися партнерами.

9. Работа аппарата управления деятельностью СБР не организована, и любые попытки к ее организации пресекаются со стороны президента Союза.

10. Безответственное управление текущей деятельностью СБР привело к накоплению долговых обязательств, неисполнению обязательств перед партнерами и спонсорами, трудовым коллективом организации.

При этом в момент очередного кризиса президент СБР, как правило, перекладывал ответственность за произошедшее на очередного привлеченного им исполнителя и приводил следующего.

11. Президент СБР ведет деятельность организации без сформированного и утвержденного правлением Союза финансового плана и штатного расписания.

12. Президент СБР недопустимо редко посещает офис Союза биатлонистов, не знакомится должным образом с текущими документами и поступающими на его имя письмами и запросами – притом что сложившаяся вокруг СБР обстановка требует от его руководителя каждодневного исполнения своих обязанностей».

Заявление подписали первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, вице-президенты Виктор Майгуров и Юрий Векшин, а также члены Правления Иван Черезов и Андрей Левунин. 

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