Чемпион UFC Адесанья: «Белые люди боятся меня, потому что я черный»

Чемпион UFC в среднем дивизионе стал одним из участников протеста в Окленде, связанный с убийством Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

«Я зол. Сколько из вас идут в магазин и держат руки за спиной, чтобы эти ублюдки (полицейские – прим.Sports.ru) вас не убили? Сколько из вас идут по улице, видят белых людей, которые боятся вас?

Это происходит со мной, я чувствую это. Я держусь в стороне пропуская их, потому что они меня боятся. Почему? Просто потому, что я черный!

Что я сделал? У меня нет выбора. А если бы у меня был выбор, то я бы оставался черным», – сказал Адесанья.

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