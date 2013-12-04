Центровой сборной Сербии Никола Милутинов подписал контракт с ЦСКА

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов (25 лет, 213 см) подписал трехлетний контракт с , сообщается на официальном сайте московского клуба.

Уроженец сербского Нови-Сада провел последние пять сезонов в составе греческого . На счету Николы – победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги.

В сезоне-2019/20 Милутинов стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2) в том числе, в нападении (3,6). Другие его средние показатели – 10,3 очка (65,6% двухочковых, 76,5% штрафных), 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,6 блок-шота за 24,6 минуты.

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