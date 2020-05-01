РПЛ возобновится 19 июня

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи будут возобновлены 19 июня.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею.

Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги», – сказал Чернышенко.

Чемпионат России планируют завершить 22 июля. Первый тур после возобновления сезона пройдет в период с 19 по 21 июня.

Также Чернышенко подтвердил, что присутствие зрителей на стадионах согласовано. Число болельщиков будет ограничено 10 процентами от вместимости стадиона.