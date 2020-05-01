Семин может возглавить тульский «Арсенал» в следующем сезоне («СЭ»)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может продолжить работу в РПЛ.
73-летний специалист в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал», утверждает «Спорт-Экспресс».
Контракт нынешнего тренера туляков Игоря Черевченко рассчитан до конца текущего сезона.
31 мая закончился срок соглашения Семина с «Локомотивом», новый контракт тренеру не предложили. Железнодорожников возглавил Марко Николич.
Пересказываем интервью Семина: про тайного спортивного директора (возможно, чей-то родственник), 0 новых спонсоров и разногласия со Смоловым