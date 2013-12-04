Самый ценный игрок НБА 69-го Уэс Ансельд умер в возрасте 74 лет

Прославленный игрок, тренер и управленец НБА Уэс Ансельд ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Ансельд на протяжении длительного времени испытывал проблемы со здоровьем. В последнее время его беспокоила пневмония.

Ансельд был выбран на драфте-68 под 2-м номером. Всю карьеру (1968-1981) провел в «Вашингтоне» («Балтимор»/«Кэпитал»/«Вашингтон»).

В 1969 году Ансельд был признан MVP сезона, в 1978-м выиграл с клубом титул и стал MVP финала. В 1988-м был введен в Зал славы.

Ансельд признавался лучшим новичком сезона (1969) и 5 раз становился участником Матча звезд.

С 1988 по 1994 годы тренировал «Вашингтон».

Повесть о настоящем баскетболисте. Уэс Ансельд по Биллу Симмонсу