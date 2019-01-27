«Люди кричали, избивали друг друга. Такого насилия здесь никогда не было». Фигурист Красножон о протестах в США

Американский фигурист Алексей Красножон рассказал о беспорядках и протестах в США, которые последовали за убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

– Я не так активно следил за новостями, пока мне не сказали – проверь, что у тебя с друзьями в Миннеаполисе. Узнал, что убили Джорджа Флойда. Это большая трагедия. Сейчас протесты подошли на пять километров от места моего проживания.

Было не страшно, но волнительно. Никогда такого насилия здесь не было. Я видел кучу акций: за Трампа, против Трампа – никогда не допускали даже полицейского вмешательства. А теперь ночью слышно, как люди кричали, избивали друг друга, чуть ли не стреляли. Боюсь за машину – угонят, разобьют.

Я против насилия. Но ситуация запущена. В эпизоде с убийством Джорджа Флойда полицейский превысил свои полномочия, он должен понести наказание. Но я бы на протест не пошел. Нельзя отвечать насилием на насилие.

У нас в Далласе была история, как мужик вышел защищать от погромщиков свой бизнес. Его избили чуть ли не вдесятером. Люди разрушают жизни невинным, это неправильно. У меня нет бизнеса, но есть бейсбольная бита. Если протесты доберутся до моего дома, я готов.

– В Америке есть расовая неприязнь? Или проблема раздута?

– Безусловно, как и везде, есть расисты, националисты, гомофобы, ненавистники мигрантов – люди, которые к кому-то относятся неправильно. Лично я никого не считаю худшей или лучшей расой. Но в Америке всегда будут проблемы между белыми и афроамериканцами.

Вот эта полицейская брутальность – она существует, статистика не в пользу правоохранителей. Каждый черный имеет в 70-80 раз больше шансов сесть в тюрьму за марихуану. Белого просто отпустят, штраф выпишут. Черного посадят.

Отношение многих полицейских к черным – отвратительно. Была даже секретная организация в полиции, ее члены арестовывали только черных. И недопонимание между расами не поменяется до тех пор, пока не поменяются люди. У меня никогда не было проблем с афроамериканцами, есть друзья среди них, – рассказал Красножон.

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