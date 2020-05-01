ЛЧ и ЛЕ могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч

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УЕФА рассматривает возможные варианты формата Лиги чемпионов и Лиги Европы

17 июня исполнительный комитет должен определиться с датами проведения турниров. 

Один из рассматриваемых вариантов – доигровка в формате финала 8. Все стадии, начиная с 1/4 финала, пройдут в один матч с перерывом между играми в 7-10 дней. Команды же будут играть в Лиссабоне, где им будут предоставлены отель, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов участвующих команд.

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