Александр Емельяненко: «Хочу, чтобы в России президентом был Путин. Нет подходящей кандидатуры на его место»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что не видит альтернативы на посту президента России.

«Я хотел бы, чтобы в нашей стране президентом был Владимир Владимирович Путин, потому что на сегодня нет подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя, с зарубежными политиками разговаривать, контролировать процесс внутри России.

Понимаю, что есть много недовольных и несогласных с его мнением, но кого ставить на его место? Все хотят быть президентами, у всех есть план, как вывести нашу страну в передовые страны, но перед этим надо немножко украсть денег, со своим коллективом съездить отдохнуть на море, погудеть, а потом все наладить.

Это недалекие люди, у этих людей даже образования нет, вообще ничего нет, и жизненного опыта нет», – рассказал Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Я дома и поддерживаю своего друга Рамзана»

Александр Емельяненко: «Покажу работу над ударной техникой в бассейне. Ее очень любил делать Мохаммед Али»