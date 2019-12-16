Левченко о Зеленском: «Топтание на месте. Многие в нем разочаровались»

Экс-игрок сборной Украины, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко оценил первый год правления президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне сложно судить, я нахожусь за пределами Украины. Но я вижу, что очень многие люди разочаровались в Зеленском. Многие люди высказываются: «Вы действительно думали, что произойдет быстрая смена всего?» Быстро ничего не происходит.

На Украине должны управлять люди, которые понимают все процессы. Когда я смотрю на движения и высказывания Зеленского, я верю, что он хочет изменить вещи к лучшему. Но произойдет это или нет – это очень сложно сделать в такой олигархической стране. Нужно или договариваться, или искоренять это.

На данный момент я не вижу огромного шага вперед, которого мы все ждали. Это мой взгляд из-за границы, а не изнутри. Хочется, чтобы многие процессы были ускорены. Или они блокируются извне, или они просто не происходят посредством того, что нет ума и денег.

Многое у нас до сих пор завязано на панибратстве, на кумовстве, на тех людях, которые абсолютно некомпетентны, но находятся у власти. К сожалению, этого не изменить. Я этих изменений не вижу.

Я читаю все, общаюсь с людьми. Все мы ждали и хотели быстрых изменений. Я не строю иллюзий по всем сложностям внешней и внутренней политики, но на данный момент я не считаю то, что сделал Зеленский, большим шагом вперед.

Пока это топтание на месте. Надеюсь, это почва для серьезных шагов», – приводит слова Левченко Tribuna.com.