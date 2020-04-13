«Барса» хочет купить Вернера, если сделка по Лаутаро сорвется. Абидаль уже встречался с отцом немца

«Барселона» интересуется форвардом «РБ Лейпциг» .

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий – это приоритетная цель руководства каталонского клуба. Однако в «Барселоне» рассматривают другие варианты на случай, если сделка по 22-летнему аргентинцу сорвется.

Вернер – один из рассматриваемых «Барселоной» кандидатов. По информации источника, каталонцы в марте начали активно контактировать с представителями форварда.

В марте технический секретарь «Барселоны» и его заместитель Рамон Планес отправились в Германию, где встречались с отцом Вернера, чтобы узнать о том, как форвард смотрит на возможный трансфер в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Планес посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между и «Тоттенхэмом», чтобы просмотреть Вернера, а также защитников немецкого клуба Анхелиньо и Дайо Упамекано.

Интерес к Вернеру проявляют «Ливерпуль», «Интер» и «Бавария». Так, стало известно, что 24-летний немец согласен перейти в «Ливерпуль», если клуб выплатит 52 млн фунтов отступных.

Вернер забил 27 голов за «Лейпциг» в нынешнем сезоне во всех турнирах.