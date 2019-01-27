Анна Щербакова заняла второе место в онлайн-турнире по берпи. Она проиграла регбистке Серединой

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Регбистка Кристина Середина одержала победу в онлайн-соревнованиях по берпи, которые проходили в рамках «Домашней Суперлиги». За минуту Середина сделала 43 повторения берпи.

Второе место заняли сразу четыре спортсменки, повторившие упражнение 42 раза: скелетонистка Юлия Канакина, фигуристка Анна Щербакова, представительница вольной борьбы Валерия Коблова и сноубордистка Наталья Соболева.

Также в онлайн-турнире участвовали гандболистка Галина Гибисова (39 повторений), лыжницы Дарья Непряева (33) и Наталья Непряева (32), саночница Екатерина Лаврентьева (31), гимнастка Александра Солдатова и волейболистка Дарья Пилипенко (по 30), баскетболистка Екатерина Кейру (26).

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