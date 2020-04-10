Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса.

– Топ-3 фильма, которые ты посмотрел за последнее время. Что бы рекомендовал зрителям?

– Ну, сейчас все на этот фильм подсели, мне кажется. «Заражение».

– Ты его три раза посмотрел?

– Нет, один раз. Я с первого раза все понял (смеется). Так, что еще? Я пересмотрел сериал «Мандалорец». Очень советую.

И еще не смотрел, но мне уже все сказали, что вышел фильм про... Как раз для вас Иван, любителя НБА. Фильм про Майкла Джордана.

– Да, «Последний танец» называется. Интересное кино.

– Я сегодня буду смотреть. Говорят, что просто потрясающая картина.

– Какую книгу читал недавно?

– «Скотный двор» прочитал недавно. Хочу похвастаться. Думал, как только сяду на карантин, посвящу себя книгам очень много.

Обломался мой план (смеется). Была осилена одна книга, но я думаю, что мы будем продолжать биться, – рассказал Дзюба в передаче «Вечерный Ургант» в эфире «Первого канала».