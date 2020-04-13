Соловьев – Уткину: «Подпеваешь жалким обсоскам Навального? Ты, скотина, меня пытаешься обвинить в фашизме?»

Телеведущий Владимир Соловьев продолжил спор с журналистом .

«Знаешь, Вась, я много хожу по улицам – ну, до карантина, – и я люблю людей. Я много езжу, много говорю с ними. Ко мне очень много людей подходят и благодарят за то, что я делаю. Меня не волнует твоя ботоферма.

Но я вижу, как ты, Вась, испугался. Как ты уже выступаешь без «Марафонбет». Вась, ты испугался. Спонсор-то ушел. И уже этот свой вызов ты записываешь без них.

Вась, ты испугался. Ты уже эвона как стал Путина облизывать. Ты уже просто стал о Путине говорить так, что прям записался в верные путинисты. Тебе страшно, Вась. Когда ты говоришь глупости о том, что это студия ВГТРК – нет, это не студия ВГТРК. И это не бункер.

Это ты, скотина, меня пытаешься обвинить в фашизме?! Ты хоть кино-то посмотри. Тогда хоть поймешь. Ты подпеваешь жалким обсоскам Навального? Нациста, ой, нет-нет, дипломированного националиста Навального. С ним спелся?

Или ты подпеваешь его скоту Головачу (Александру, юристу ФБК – Sports.ru), по другому назвать не могу? Который писал работы, восхищаясь несчастными японскими военнопленными? Не знает он, что японцы творили.

Надо быть, Вася, идиотом, чтобы заподозрить меня в симпатиях к фашизму или нацизму. Ты, Вася, видно, из тех, кто во время войны был бы власовцем, надсмотрщиком.

А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу. Потому что знаю – будь у тебя возможность, ты бы нас на куски резал. Потому что ты, Вася, мерзость», – заявил Соловьев в эфире «Соловьев Live».

Соловьев – Уткину: «Я тебе шею двумя пальцами сверну. Смотри в оба. И озирайся по сторонам»

Уткин – Соловьеву: «Где бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, буду держать руки за спиной. Грози сколько хочешь»