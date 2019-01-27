Алена Косторная: «У меня нет гонки за титулами, как у Загитовой или Медведевой. Хочу просто попасть на Олимпиаду»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала, как долго собирается продолжать карьеру, а также о главных целях в спорте.

– В одном из интервью ты сказала, что хочешь кататься до 2021 года. Почему именно этот возраст?

– Не совсем точно. Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть. Олимпиада – это мечта любого спортсмена. Потом, если появится возможность, буду выступать в шоу. Мне очень понравилось на шоу, где я выступала, и было бы интересно еще поработать.

– Получается, точно увидим тебя на льду до 2022?

– Да, потому что потом мне нужно будет сдавать экзамены и поступать на медицинский. Я возьму на год академический отпуск, а потом пойду на первый курс мединститута.

– На принятие решения по завершению карьеры будет влиять количество выигранных титулов? Допустим, станешь на Олимпиаде второй и будет мотивация продолжить, бороться за «золото».

– По мне сам факт участия на Олимпиаде – это уже огромный успех. Стать второй – и вовсе очень крутой результат, который под силу единицам. Быть в тройке лучших на всю планету – разве это не повод для радости, гордости за себя?

У меня нет гонки за титулами, как, допустим, было у . Ей было важно собрать все медали. Или как у Жени Медведевой, которая на Олимпиаде стала второй и теперь продолжает кататься, чтобы стать первой.

Я же просто наслаждаюсь моментом своей спортивной карьеры, получая удовольствия от того, что делаю. И у меня нет какого-то списка достижений, который нужно обязательно выполнить.

Важнейшая цель, к которой я иду – это участие на Олимпиаде. Хотя бы просто попасть, я уже буду довольна собой и своей карьерой. Повторюсь, я хочу побеждать, но поражение на Олимпиаде или другом турнире не станет для меня катастрофой, – рассказала Косторная.

🎧 Ледовые шоу – это крах? Могут ли фигуристы спорить с тренером? Что такое теория чистого хвоста?

Алена Косторная: «Загитова – идеальный пример для подражания. А такой силы характера, как у Медведевой, я ни у кого не видела»