Кокорин о возвращении в «Зенит»: «Вероятность большая. Если условия будут хорошими, обговорим»

Нападающий , выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о возможном возвращении в «Зенит».

– У вас в «Сочи» хотели сократить зарплату на 50%. Насколько это правда?

– Этот месяц, насколько я понимаю, будет как пробник. Уберут и посмотрят, что будет дальше.

– Тебе полностью выплатили зарплату. Какая вероятность, что заберут, поскольку в клубе об этом говорили?

– Я разговаривал с руководством, они сказали, что этот момент закроем, когда я в Сочи вернусь, закроем вопрос внутри клуба.

– Был ли у тебя разговор с Семаком после прошлого видео?

– Я разговаривал на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в «Зенит», мне были нужны тренажеры, и они пошли навстречу и все, что нужно было, дали.

– Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер?

– Большая вероятность, Жека. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

– Но у тебя же заканчивается контракт, насколько я знаю?

– Да, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

– Представь, что 1 сентября «Рома» и «Зенит» предлагают тебе контракт – кого ты выберешь?

– (Смеется). Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер.

Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта, – сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава».