Парфенов о футболистах: «В России они всегда зажравшиеся – это неприятно слушать. У нас достаточно профессий, где прилично получают»

Главный тренер высказался на тему того, как в России относятся к футболистам.

– «Урал» – один из немногих клубов, который решил не идти на сокращение зарплат. Внутри команды подобные разговоры были?

– Такой разговор есть. Но это, опять же, внутренние дела клуба. Думаю, президент клуба Григорий Викторович Иванов сам все объяснит, если вы его спросите.

Мы понимаем ситуацию, сокращение зарплат в это тяжелое время будет во благо команды. И если эти деньги пойдут на помощь врачам, простым работникам клуба, то даже лишних вопросов быть не может.

– Команда сейчас помогает нуждающимся?

– Такие вещи должны быть непубличными. Я не всегда понимаю такие моменты, которые делают показательно. Если помощь происходит, она происходит без лишних разговоров.

– Но футболистов и хоккеистов считают зажравшимися людьми, которые думают только о своих миллионах. Если молчать, то их продолжат хаять и дальше.

– Ну, конечно, у нас в стране они при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать.

Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично, – сказал Парфенов.