Орр – лучший защитник за 53 года по версии NHL.com. Хара – 14-й, Карлссон – 16-й, россияне – вне списка

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Монреаль Бостон Детройт Эдмонтон Сан-Хосе Здено Хара Никлас Лидстрем Крис Челиос Крис Пронгер Скотт Нидермайер НХЛ Эл Макиннис Скотт Стивенс Ларри Робинсон Брайан Лич Рэй Бурк Эрик Карлссон Пол Коффи Бобби Орр Брэд Парк Ларри Мерфи Дени Потвен Хоккей

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших защитников за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим защитником со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Бобби Орр – восьмикратный обладатель приза «Норрис Трофи». 

Второе место занял Никлас Лидстрем, замкнул тройку лидеров Рэй Бурк.

В рейтинг также вошли: Ларри Робинсон, Пол Коффи, Дени Потвен, Крис Челиос, Брайан Лич, Скотт Нидермайер, Брэд Парк, Эл Макиннис, Скотт Стивенс, Крис Пронгер, Здено Хара, Ларри Мерфи и Эрик Карлссон

Российские защитники в топ-16 не попали. В голосовании упоминались Сергей Зубов и Вячеслав Фетисов. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NHL (@nhl)

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья