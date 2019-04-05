Орр – лучший защитник за 53 года по версии NHL.com. Хара – 14-й, Карлссон – 16-й, россияне – вне списка

Официальный сайт опубликовал рейтинг лучших защитников за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим защитником со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Бобби Орр – восьмикратный обладатель приза «Норрис Трофи».

Второе место занял , замкнул тройку лидеров Рэй Бурк.

В рейтинг также вошли: Ларри Робинсон, Пол Коффи, Дени Потвен, Крис Челиос, Брайан Лич, Скотт Нидермайер, Брэд Парк, Эл Макиннис, Скотт Стивенс, , , Ларри Мерфи и .

Российские защитники в топ-16 не попали. В голосовании упоминались Сергей Зубов и Вячеслав Фетисов.