Орр – лучший защитник за 53 года по версии NHL.com. Хара – 14-й, Карлссон – 16-й, россияне – вне списка

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших защитников за последние 53 года.
По результатам голосования авторов NHL.com лучшим защитником со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан Бобби Орр – восьмикратный обладатель приза «Норрис Трофи».
Второе место занял Никлас Лидстрем, замкнул тройку лидеров Рэй Бурк.
В рейтинг также вошли: Ларри Робинсон, Пол Коффи, Дени Потвен, Крис Челиос, Брайан Лич, Скотт Нидермайер, Брэд Парк, Эл Макиннис, Скотт Стивенс, Крис Пронгер, Здено Хара, Ларри Мерфи и Эрик Карлссон.
Российские защитники в топ-16 не попали. В голосовании упоминались Сергей Зубов и Вячеслав Фетисов.
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