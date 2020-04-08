«Барса» готова платить Неймару около 20 млн евро в год. В «ПСЖ» он зарабатывает 52 млн

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Будущее форварда «ПСЖ» Неймара остается неопределенным.

Бразильцу придется пойти на существенное сокращение зарплаты, если он решит перейти в «Барселону».

«Барса» готова предложить Неймару чуть больше 20 миллионов евро в год, однако эта сумма несопоставима с заработками нападающего в парижском клубе.

В «ПСЖ» Неймар с учетом бонусов, в частности, спонсорского соглашения с Национальным банком Катара, получает 52 миллиона евро в год.

Парижане предлагают ему новый контракт, где только зарплата без учета бонусов составит 38 миллионов.

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