«Барса» готова платить Неймару около 20 млн евро в год. В «ПСЖ» он зарабатывает 52 млн

Будущее форварда «ПСЖ» остается неопределенным.

Бразильцу придется пойти на существенное сокращение зарплаты, если он решит перейти в «Барселону».

«Барса» готова предложить Неймару чуть больше 20 миллионов евро в год, однако эта сумма несопоставима с заработками нападающего в парижском клубе.

В Неймар с учетом бонусов, в частности, спонсорского соглашения с Национальным банком Катара, получает 52 миллиона евро в год.

Парижане предлагают ему новый контракт, где только зарплата без учета бонусов составит 38 миллионов.