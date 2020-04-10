Артем Дзюба: «Играем с детьми в жмурки, прятки, войнушку, футбол, хоккей, баскетбол, скоро до регби дойдем»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса.

– Это моя спальня, моя обитель. Ты же знаешь, что футболистов называют деревьями. Я вот нахожусь в своей среде (рядом с пальмой – прим. Sports.ru). Я Артем Дубин. Так что все нормально – я в своем быту.

– Какой у тебя распорядок дня?

– У нас в 11:30 с понедельника по пятницу тренировка в Zoom с нашим тренерским штабом, который отвечает за физподготовку.

– Что вы делаете?

– Удивительное упражнение – с одного стула прыгаем на другой. Бегаем вокруг стульев, делаем частоту, перебежку. Всякие удивительные вещи, которые мы не понимаем, но делаем, чтобы оставаться в форме.

– Чем ты скрашиваешь свой досуг?

– Ой, чем я только ни скрашиваю. Все время я посвящаю детям, но ночью просыпается мафия, и я начинаю играть во все подряд.

– А у тебя дома есть мяч?

– У меня много мячей, есть даже ворота. Мы играем в футбол, в хоккей, баскетбол. Чувствую, скоро дойдем до регби. Играем в прятки, войнушку, да во все. В жмурки играем. В последний раз я ударился коленом, поэтому жмурки прекратились.

– Мы стали забывать, как ты выглядишь с мячом. Покажи мячи.

– (Смеется). Ты уверен? Одну секунду. Есть мячик настоящий, а есть домашний, который мягкий. Им можно бить со всей силы ребенку, и ему не будет ничего.

– А ты дошел до покупки этого мяча опытным путем?

– Нет, это был исключительно заранее продуманный шаг. Я понимал: где выигрывать, если не с детьми. Мы хоть где-то должны выигрывать? – рассказал Дзюба в передаче «Вечерный Ургант» в эфире «Первого канала».

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