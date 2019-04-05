Долги «Салавата» превышают 650 млн рублей. Клуб взял в кредит 150 млн, отдав под залог арену «Тороса»

Все долги превышают 650 миллионов рублей.

Об этом сообщает уфимское издание «ГорОбзор.ру».

Клуб ранее не выплатил хоккеистам зарплату за март. Сообщается, что за апрель «Салават» также не сможет заплатить игрокам.

В прошлом сезоне за выход в финал Восточной конференции «Салават» выплатил премии игрокам в размере 150 миллионов рублей. При этом отмечается, что эти средства изначально не были заложены в бюджет. Были потрачены деньги, предназначенные для текущего года.

Сейчас уфимцы должны деньги большому количеству поставщиков товаров и услуг. Некоторые ждут выплат почти полгода. Кроме этого, существуют задолженности за использование электроэнергии.

Также в клубе приняли решение взять кредит у «Регионального Фонда» на сумму 150 миллионов рублей. Под залог уфимцы отдали арену в Нефтекамске, где выступает команда ВХЛ «Торос». Сумма уже кредита потрачена, но долг фонду пока не вернули.

Еще «Салават Юлаев» превысил расходы спортивного блока в этом сезоне. Как пишет «ГорОбзор.ру», спортивный директор тратил деньги на контракты, бонусы и компенсации игрокам, а после узнал, что в бюджете заложена сумма намного меньше, чем израсходована.

Ранее стало известно, что «Салават» с января не получает деньги от генерального спонсора «Башнефти».