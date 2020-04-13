Соловьев – Уткину: «Я тебе шею двумя пальцами сверну. Смотри в оба и озирайся по сторонам»

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику журналиста .

Среди прочего Уткин сказал, что в случае баттла между ними Соловьева «даже не все дочери поддержат».

«Если это ничтожество начинает моих детей поминать... Есть какие-то вещи, после которых человек вообще исчезает. Когда ты начинаешь про детей...

Я понимаю, Вась, что тебе за раз на себя в зеркало сложно посмотреть. Ты не помещаешься. И да, когда ты похудеешь, у тебя будет шея. И, Вась, эту шею я двумя пальцами сверну.

Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай – когда ты меня увидишь, никакие вызовы тебе не понадобятся. Ты поэтому, Вася, голову включи. Голову.

А то, знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты ее потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по кумполу врежу.

Ты, говорят, высокого роста? Ничего, Вась, я подпрыгну. Я достану. Либо первым ударом тебя загну.

Смотри у меня. И смотри в оба. И озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать. Это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам», – заявил Соловьев в эфире «Соловьев Live».

Уткин – Соловьеву о баттле: «Пришли секундантов или сиди в бункере как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини»

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