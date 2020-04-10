Журналист Василий Уткин высказался насчет конфликта с телеведущим .

«Дошло до угроз. Никакие угрозы не шуточны, все это прекрасно понимают. Мне важно, понимают ли меня люди. Как ни странно.

Достаточно убедительно, можно остановиться? Или мало и все-таки надо продолжить с мерзкой карлицей?» – обратился Уткин к подписчикам в твиттере.

Он запустил голосование с двумя вариантами ответа: «Хорош, все ясно» и «Надо продолжать».

Юрист об угрозе Соловьева Уткину: «Ее вряд ли кто-то воспримет реально. Но возможно возбуждение уголовного дела»

Соловьев – Уткину: «Я тебе шею двумя пальцами сверну. Смотри в оба и озирайся по сторонам»

Уткин – Соловьеву: «Мерзкая карлица, я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь»