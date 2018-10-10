UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.
Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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Чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом.
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Кроме того, состоятся поединки Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне – Энтони Петтис, Джереми Стивенс – Келвин Каттар и Грег Харди – Йорган Де Кастро.
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Предварительный кард UFC 249:
Фабрисио Вердум — Алексей Олейник;
Карла Эспраза — Мишель Уотерсон;
Роналдо Соуза — Юрайа Холл;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Брайс Митчелл — Чарльз Роса;
Райан Спэнн — Сэм Алви.
Напомним, что UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Уайт опять заговорил про UFC 249. На этот раз турнир запланирован на 9 мая, а внутри – просто сумасшедшие бои