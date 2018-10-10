UFC анонсировал турнир 9 мая во Флориде. Объявлены бои Фергюсон – Гэтжи, Сехудо – Круз и Петтис – Серроне

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UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.

Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

 
 
 
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Чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом.

 
 
 
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Кроме того, состоятся поединки Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк, Дональд СерронеЭнтони Петтис, Джереми Стивенс – Келвин Каттар и Грег Харди – Йорган Де Кастро.

 
 
 
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Предварительный кард UFC 249:

Фабрисио Вердум — Алексей Олейник;

Карла Эспраза — Мишель Уотерсон;

Роналдо Соуза — Юрайа Холл;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Брайс Митчелл — Чарльз Роса;

Райан Спэнн — Сэм Алви.

Напомним, что UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 

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