UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.

Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между и .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:16 PDT

Чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:17 PDT

Кроме того, состоятся поединки – Жаирзиньо Розенструйк, – , Джереми Стивенс – Келвин Каттар и Грег Харди – Йорган Де Кастро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Апр 2020 в 11:27 PDT

Предварительный кард UFC 249:

Фабрисио Вердум — Алексей Олейник;

Карла Эспраза — Мишель Уотерсон;

Роналдо Соуза — Юрайа Холл;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Брайс Митчелл — Чарльз Роса;

Райан Спэнн — Сэм Алви.

Напомним, что UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Уайт опять заговорил про UFC 249. На этот раз турнир запланирован на 9 мая, а внутри – просто сумасшедшие бои

UFC 249 планируют провести в Джексонвилле