Василий Уткин: «Зенит» разоряет Премьер-лигу и презирает окружающий мир»

Журналист Василий Уткин рассказал об отношении к .

- «Зенит», безусловно, Империя зла, но вы симпатизируете «Реалу». А ведь он тоже Империя зла со всеми этими грязными строительными схемами Переса, напыщенной роскошью и франкистским прошлым. И ультрас «Реала» – те еще нацики.

– Ультрас – это вообще не категория оценки клуба. Ультрас – это нечто вроде брошки, мишура – в нормальном, не уничижительном смысле этого слова. Это украшение или, может быть, верига, бремя, кому как.

Что касается прошлого, то это королевский клуб, а потом в стране на месте короля оказался генералиссимус. Естественно, что и тут распространилось его влияние. Как можно кого-то недооценивать или переоценивать из-за того, что диктатор был к тебе более склонен? Это бессмысленно.

По поводу грязных схем вы, пожалуйста, конкретизируйте в следующий раз. В футболе, безусловно, есть изнанка, но если вы думаете, что она где-то в мире сконцентрирована, то это очень условное понятие.

Империей зла я называю «Зенит» не потому, что самый богатый клуб, каким является «Реал» в Европе, одним из, который может забрать себе практически любого футболиста.

Дело в том, что Империя зла – это то, что презирает окружающий мир. «Зенит» в его нынешнем виде именно таков. Я говорю не об игроках и болельщиках, а о клубе.

«Зенит» может забрать футболиста, плюнув в кошелек продавцу, как с Суторминым. Он может постараться изувечить карьеру футболиста, который не хочет за него играть. Он, взяв футболиста себе, сделает все, чтобы он не ушел в другой более или менее сильный клуб, дабы тот не составил конкуренцию. Вот Империя зла.

А быть лидером индустрии, самым богатым – пожалуйста, покупайте, ваши деньги остаются на рынке. Большинство клубов как раз и должны растить игроков в топ-клубы, не могут все быть топ-клубами. Просто за это нужно получать адекватные деньги для продолжения существования и приумножения. Вот о чем речь.

«Зенит» этого не делает. «Зенит» разоряет Премьер-лигу, – сказал Уткин во время стрима.

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