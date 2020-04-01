УЕФА за доигровку сезона, Демченко в «Монреале», ВОЗ против международного футбола до конца 2021-го, права на нейминг «Камп Ноу», Феттель не договорился с «Феррари» и другие новости утра

1. УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон. Если какой-то чемпионат все же будет отменен, УЕФА разработает для него план действий по участию в еврокубках. В частности, есть вариант с отбором по таблице коэффициентов УЕФА.

При этом в Бразилии пишут, что на видеоконференции 16 апреля ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года из-за риска новой волны заражений.

2. «Барселона» впервые продаст права на название «Камп Ноу». Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

3. Есть инсайд, что холдинг ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика». Ожидается, что это произойдет со следующего сезона.

4. Голкипер Василий Демченко подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на 700 тысяч долларов.

5. «Зенит» продлит спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия» на год. Клуб получит 97,5 млн рублей.

6. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отказался от контракта с «Феррари» с понижением зарплаты с 40 до 12 млн евро, пишет La Gazetta dello Sport.

7. Панарин, Чалов, Медведев и Косторная – в числе номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

8. Хоккеист Дмитрий Мелешко, игравший вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, заболел коронавирусом.

Кроме того, вспышка коронавируса зафиксирована в «Немане»: там 23 заболевших – 6 игроков основы и 17 юниоров. Также пишут, что форвард системы СКА Артем Жук, возможно, заболел коронавирусом: лагерь сборной Беларуси прервали после его приезда.

9. В Нидерландах власти отменили все массовые мероприятия до 1 сентября, в футбол нельзя играть даже без зрителей. Королевский футбольный союз проконсультируется с УЕФА по поводу досрочного завершения сезона, в пятницу пройдет собрание клубов.

Вместе с тем чемпионат Польши собираются возобновить в период с 30 мая по 6 июня, а АПЛ не будет обсуждать досрочное завершение сезона минимум до конца мая.

10. «Реал» не намерен покупать защитника «Баварии» Давида Алабу.

11. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев допустил, что Минспорта не утвердит Кабукова и Королькевича тренерами сборной.

12. Боксер Георгий Кушиташвили станет волонтером. Он обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

13. Пишут, что «Салават Юлаев» не получает деньги от генерального спонсора, «Башнефти», с января.

14. На интернет-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational Ян Непомнящий обыграл Максима Вашье-Лаграва, китаец Лижэнь Дин уступил Фабиано Каруане.

15. Из Турции сообщают, что легенда «Ливерпуля» Лорис Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и возвращается в мерсисайдский клуб.

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