Малафеев о поддержке бизнеса: «Если сравнивать с Америкой, в России практически ничего не сделали»

Экс-вратарь оценил меры по поддержке бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса.

«Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной.

Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство. Для меня, например, непонятной выглядит ситуация с почти не работающим Росреестром, где мы не можем провести около 15–20 сделок. Ведь можно было бы это организовать каким-то электронным способом или по записи.

Если мы возьмем мой второй бизнес — это горнолыжный клуб и туристическая база отдыха в Новгородской области — там все сложнее намного.

Президент разрешил региональным властям принимать решения на свой страх и риск. Если в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не было постановления или рекомендаций о закрытии гостиниц и туристических баз, то в Новгородской области это сделали.

Мне эти ограничения даже сложнее принять, чем то, что произошло с Росреестром. Это двойные стандарты: в одних местах работают, а в других нет.

Мы выдержим, у меня есть финансовое плечо в лице самого себя, а у остальных бизнесов, которые были завязаны на ежемесячном получении прибыли, скорее всего, будет все печально. Многим после пандемии придется закрыть свои бизнесы», – рассказал Малафеев.