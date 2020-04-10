Ла Лига накажет клубы техническим поражением в случае отказа от игры, если власти одобрят проведение матча

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах завершить сезон чемпионата Испании в пять этапов.

«Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что все в порядке, им будут засчитывать поражения.

Первый этап – продление календаря, чтобы мы могли вернуться, тренироваться и играть. Этот момент пришлось планировать с и остальными европейскими лигами.

Мы работали над блоками, вопросами возобновления чемпионатов и еврокубков. Кажется, теперь все будет происходить блоками. В Германии уже тренируются несколько дней и, по прогнозам, возобновят чемпионат в мае.

После того, как мы разобрались с расписанием, начинается второй этап, который заключается в оценке потерь. Мы рассчитали, что потери составят один миллиард евро, если мы не доиграем сезон. Если будем играть при пустых трибунах, то потери составят 300 миллионов евро.

С тех пор мы разработали стратегии. Некоторые клубы подали заявки на ERTE (возможность получать пособие по безработице в течение времени, пока длятся форс-мажорные обстоятельства – прим. Sports.ru), а другие согласились сократить заработную плату своих футболистов.

Третьим этапом стала разработка протокола, когда и как возвращаться к тренировкам. Это особая тема, потому что футбол – контактный спорт. Все клубы должны действовать сообща. Если кто-то не соблюдает протокол и допустит ошибку, а игроки заразятся, это отразится на всех.

Четвертый этап – протокол того, как мы будем играть без зрителей. Здесь нужно решить, когда команды выезжают, где останавливаются, сколько людей допускается на стадионы.

Нам придется сесть за стол переговоров с телекомпаниями, чтобы согласовать цифры. Мы говорим о 500 миллионах евро убытков, если не возобновим сезон. При игре без зрителей потери будут меньше, но без ущерба не обойтись, потому что мы продаем часть наших прав барам, где люди не смогут смотреть футбол. Вещатели потеряют около 39 миллионов евро.

Пятый этап – планирование того, что произойдет в следующем сезоне. Очень вероятно, что мы будем играть без зрителей до декабря.

При этом я убежден, что мы завершим сезон, у нас будет время, чтобы начать и закончить следующий в срок», – сказал Тебас в ходе видеоконференции.

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