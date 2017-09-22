«Ролан Гаррос» перенесен еще на одну неделю и начнется 27 сентября (Le Parisien)

Открытый чемпионат Франции, в прошлом месяце с конца мая перенесенный на конец сентября, отодвинут еще на одну неделю и теперь пройдет 27 сентября – 11 октября. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, новые даты – результат договоренности организаторов «Ролан Гаррос» с ATP и WTA. Первоначально, напомним, французы перенесли турнир, ни с кем не проконсультировавшись, что разозлило другие теннисные организации: с новыми датами «Ролан Гаррос» начинался всего через неделю после US Open и накладывался на другие турниры.

Дополнительная неделя, предположительно, позволит провести квалификацию, а также разведет в календаре городских событий Парижа «Ролан Гаррос» с финишем велогонки «Тур де Франс» (29 августа – 20 сентября) и автогонкой «24 часа Ле-Мана» (19-20 сентября).