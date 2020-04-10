Экс-гендиректор «Кубани» о трансфере Попова: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы»

Экс-гендиректор «Кубани» и «Динамо» рассказал о переходе полузащитнике в .

— Сколько своих денег вложили в «Кубань»?

— Порядка 20 миллионов рублей. Многие расходы, не имевшие отношения к спортивной составляющей, оплачивал из своего кармана. Честно говоря, было стыдно судиться с «Кубанью», рассчитывал на порядочность людей, обещавших все вернуть на следующий день после ухода. Не вернули до сих пор.

— Даже после суда?

— Сначала пытался оспорить через РФС. Администрация края стыдила: «У нас такие материальные сложности, а ты…». Потом люди стали уходить от общения, пришлось обращаться в суд. Выиграл все три инстанции, присудили компенсацию. Но поскольку верил губернатору с Мкртчаном и вносил деньги под честное слово, сумму долга признали частично.

— Да и Мкртчана посадили.

— Не сразу — через год. Успел сделать все, что хотел, кроме возвращения долга. Для понимания — зарплату в клубе я сначала вообще не получал, был директором по совместительству. Потом в связи с лицензированием пришлось занять ставку с окладом порядка двух тысяч долларов. Левых сделок через клуб не проводил, дивидендов не имел. Наоборот, совершил самый дорогой на тот момент трансфер в истории «Кубани», продав Попова. С него, кстати, все и началось.

— Что именно?

— Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать, если у «Кубани» полно долгов и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре?

Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в «Анжи» за два — столько дошло до кассы . В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба, – рассказал Муравьев.