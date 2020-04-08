Стало известно, какие меры предосторожности планирует принять Бундеслига в случае возобновления сезона.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на 3-страничный документ, который подготовило Министерство труда Германии, существует два основных варианта возобновления розыгрыша Бундеслиги.

Вариант 1: все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и люди, прямо контактирующие с ними, будут помещены в карантин до конца сезона. Например, для этих целей может быть использован большой отель, в который заселят только их.

Вариант 2: игроки и арбитры должны будут надевать на матчи маски, подходящие для спортивных занятий. Это должны быть не одноразовые маски, они должны соответствовать медицинским стандартам. В документе отмечается, что средства индивидуальной защиты не должны соскальзывать во время спринтов, верховых единоборств и столкновений. При этом игроки не должны трогать маски руками на протяжении всего матча.

Если у кого-то из игроков маска все-таки соскользнет, то игру должны немедленно остановить. При этом отмечается, что при физических нагрузках маски быстрее приходят в негодность, поэтому их придется менять каждые 15 минут. В ходе пауз на смену масок все игроки и тренеры должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Также будут запрещены внеигровые контакты, например, совместные празднования забитых голов.

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