Месси – лучший футболист за последние 25 лет, Роналду – 2-й, Зидан – 3-й (FourFourTwo)

FourFourTwo представил рейтинг 25 лучших футболистов за последние 25 лет.

Первое место в списке занял форвард «Барселоны» , второе – форвард Криштиану Роналду, третье – экс-полузащитник «Ювентуса», и сборной Франции Зинедин Зидан.

Также в топ-5 вошли два бывших игрока сборной Бразилии – и .

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

11. Ривалдо

12. Фабио Каннаваро

13. Райан Гиггз

14. Кака

15. Уэйн Руни

16. Луиш Фигу

17. Габриэль Батистута

18. Эрик Кантона

19. Лука Модрич

20. Серджи Бускетс

21. Рауль

22. Пол Скоулз

23. Ромарио

24. Серхио Рамос

25. Джанлуиджи Буффон