Хавбек «Барсы» Артур может перейти в «Ювентус» в обмен на Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Артур может продолжить карьеру в Италии.
По информации RAC1, Артур может перейти в «Ювентус» в обмен на хавбека итальянского клуба Миралема Пьянича. При этом уточняется, что пока стороны лишь неформально общаются на эту тему.
Как отмечается, такой обмен позволит клубам минимизировать потери от пандемии коронавируса.
Срок действующего контракта Артура с «Барселоной» истекает в 2024 году. В этом сезоне 23-летний бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Соглашение Пьянича с «Юве» рассчитано до 2023 года. 30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что интерес к Артуру проявляют «Интер» и «Тоттенхэм».