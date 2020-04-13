Хавбек «Барсы» Артур может перейти в «Ювентус» в обмен на Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Артур может продолжить карьеру в Италии.

По информации RAC1, Артур может перейти в в обмен на хавбека итальянского клуба . При этом уточняется, что пока стороны лишь неформально общаются на эту тему.

Как отмечается, такой обмен позволит клубам минимизировать потери от пандемии коронавируса.

Срок действующего контракта с «Барселоной» истекает в 2024 году. В этом сезоне 23-летний бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей в , забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Соглашение Пьянича с «Юве» рассчитано до 2023 года. 30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Артуру проявляют «Интер» и «Тоттенхэм».