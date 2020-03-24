Галицкий, Ротенберги и Дюков в списке Forbes, Азмуна хотят клубы АПЛ, ЧМ по фигурному катанию отменен, статистика Смолова в CS:GO и другие новости утра

1. Галицкий, Ротенберги и Дюков вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

2. Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы – 26-го. Новый сезон АПЛ может начаться в середине сентября. Его старт был запланирован на 8 августа.

3. «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад» попадут в Лигу чемпионов, если Ла Лига досрочно закончит сезон. В Лиге Европы сыграют «Хетафе», «Атлетико» и «Атлетик».

4. Трансферы. Азмун интересен «Лестеру», «Вест Хэму» и «Наполи», «Зенит», пишут, потребует 35 млн евро. Betting Insider назвал сумму перехода Зиньковского в «Зенит» – 130 млн рублей. Сетьен ждет Коутиньо в «Барселоне». Жоау Мариу может уйти в «Марсель». Хавбека «Байера» Арангиса вроде бы заберет «Бавария».

5. ЧМ-2020 по фигурному катанию все-таки отменен. Переноса на осень не будет.

6. «Краснодар» выступил за отсрочку нового лимита на легионеров на один год. «Быки» не успевают перестроиться под «8+17».

7. Овечкин сыграет с Гретцки в NHL 20. Вайсфельд может сменить Сушинского на посту президента «Авангарда». Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру. Азеведо подписал контракт с «Ак Барсом» на год. Тренер «Локомотива» Пелино вылечился от коронавируса.

8. Кержаков воссоздал обложку сингла Slipping Away от Moby на детской площадке. Александр, не останавливайся!

9. Большунов, Устюгов, Непряева, Седова и Белорукова вошли в состав сборной России по лыжам для подготовки к сезону-2020/21.

10. Новости карантина. Федор Смолов провел 125 часов в CS:GO за последние 2 недели. Йовичу грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии. Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам. Погребняк превзошел результат Роналду по скручиваниям. Правительство Германии выдаст adidas кредит – 2,4 млрд евро. Джокович сделал пожертвование больницам в Бергамо.

11. Раскрыта главная тайна Евро-2016. Глушаков признался, что ударил Мамаева во время драки с Широковым: «Стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».

12. Шоу с Медведевой Prism on Ice перенесли на 2021 год. Ради него она прилетела в Японию за два месяца до выступления.

13. Гэтжи согласился на бой против Фергюсона на UFC 249.

14. Майкл Джордан в 1991 году пропустил визит в Белый дом, играя в гольф и карты с драг-дилером.

15. Бывшие российские биатлонисты Магазеев, Усов и Стремоус получили гражданство Молдовы, переход Шумиловой не состоялся.

16. В 5-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» победило «Неман», «Энергетик-БГУ» уступил «Городее».

Цитаты дня:

Нам Нгуен: «Беспокоит то, что некоторые фанаты Медведевой писали мне в соцсетях: называли отвратительным, присылали расистские оскорбления»

Кержаков о 90-х: «В России так и живут многие. У нас больше половины страны сдают клюкву и грибы, самогон продают»

Матерацци о финале ЧМ-2006: «Итальянцы меня растерзали. Они должны были целовать землю вслед за мной за тот гол»

Леонид Федун: «У государства есть другие потребности, кроме поддержки частных клубов. Будем просто выживать»

Уткин – Соловьеву: «На шестой день на моей стороне нечаянно выступил президент. Вов, ну кто ты после этого»

Сергей Шубенков: «Зачем критиковать СССР? Социализма боялись до усрачки. Формат развалился, бывает»

Уткин о Путине: «Мне не о чем с ним разговаривать, все понятно. 20 лет достаточно, чтобы узнать человека»

Михаил Сергачев: «Пылесосить – мое, как фетиш. Недавно ездил в русский магазин за докторской колбасой»

Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»

Шалимов о России: «Если ты нищий, то не Путин в этом виноват!»

Роналду о карантине: «Время учиться»

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