Уткин – Соловьеву: «На шестой день на моей стороне нечаянно выступил президент. Вов, ну кто ты после этого»

Спортивный журналист прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Соловьева в свой адрес.

«На самом деле – по хрену мороз, но ведь это неизъяснимо мило, что маршал пропаганды решил на меня вызвериться по поводу простой мысли – о том, что бизнес предан и оставлен без поддержки.

И вот хохотура – на шестой день после этого на моей стороне нечаянно выступил президент... Вов, ну кто ты после этого. Вов, ну ты понял, я про тебя 😀», – написал Уткин в телеграм-канале.

15 апреля президент России Владимир Путин предложил безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств для поддержки системообразующих предприятий.

Уткин снова ругается с Владимиром Соловьевым. Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»

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