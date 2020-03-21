Сумма трансфера Зиньковского в «Зенит» может составить 130 млн рублей (Betting Insider)

Стали известны финансовые детали возможного перехода полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Зенит».

Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщает, что сумма трансфера может составить 130 миллионов рублей (примерно 1,6 млн евро).

Клубы ведут переговоры о сумме сделки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 млн евро.

Betting Insider накануне первым сообщил, что 24-летний хавбек близок к переходу в петербургский клуб.

Зиньковский провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал 6 голевых передач. По этому показателю он делит четвертое место в лиге с нападающим Сердаром Азмуном и игроками «Ростова» Алексеем Ионовым и .

Зиньковский о просмотре в «Спартаке»: «Сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Мне было лет 12»

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