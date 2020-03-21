Кике Сетьен: «Мне очень нравится Коутиньо. Рассчитываю, что он вернется в «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо.

27-летний бразилец сейчас играет в «Баварии» на правах аренды.

«Считаю, что Коутиньо – это отличный игрок. Мне он очень нравится.

Он принадлежит «Барселоне». Вам нужно за него заплатить, но он хочет вернуться в нашу команду.

Я рассчитываю на то, что он будет здесь в начале следующего сезона. Я поговорю с ним, если это необходимо», – сказал Сетьен.

В текущем сезоне Коутиньо в 22 матчах Бундеслиги забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

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