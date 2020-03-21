Новый сезон АПЛ может начаться в середине сентября. Его старт был запланирован на 8 августа

Следующий сезон АПЛ может начаться в середине сентября из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, клубы Премьер-лиги опасаются такого развития событий. Однако вариант с началом сезона в середине сентября – это самый оптимистичный вариант.

В пятницу состоится видеоконференция с участием представителей всех 20 клубов АПЛ. Предварительной датой возобновления этого сезона планируют утвердить 6 июня.

Однако отмечается, что нынешний сезон будет невозможно закончить так, чтобы следующий сезон начался 8 августа, как это планировалось.

Уже составлено предварительное расписание, согласно которому матчи чемпионата будут доиграны в первую очередь, а кубковые соревнования – позднее.

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