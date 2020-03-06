Азмун интересен «Лестеру», «Вест Хэму» и «Наполи». «Зенит» потребует 35 млн евро (Area Napoli)

Нападающий Сердар Азмун интересен ряду европейских клубов.

Как сообщает Area Napoli, всерьез настроен на трансфер 25-летнего иранца в случае, если нападающий Аркадиуш Милик покинет клуб.

Итальянский клуб не смущает тот факт, что у Азмуна нет паспорта гражданина одной из стран ЕС.

Отмечается, что «Наполи» планирует договориться о трансфере примерно за 15 млн евро, однако «Зенит» потребует 35 млн.

По информации источника, Азмуном интересуются и «Вест Хэм», с которыми уже ведутся переговоры. Также есть информация об интересе «Эвертона».

В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.