Шоу с Медведевой Prism on Ice перенесли на 2021 год. Ради него она прилетела в Японию за два месяца до выступления

Ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить двукратная чемпионка мира , перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Prism on Ice, где Медведева исполнила бы роль Сейлор Мун, должно было пройти с 5 по 7 июня в японском городе Канагаве. Из-за распространения вируса организаторы перенесли шоу на следующее лето. Предварительно выступления пройдут с 4 по 6 июня.

«Принято решение, что Prism On Ice переносится. Мне очень жаль, что мы не сможем выступить перед зрителями в июне этого года, но мы обязательно вернемся в следующем июне.

А до тех пор, пожалуйста, ждите Prism On Ice! Я тоже с нетерпением жду встречи с вами. Искренне желаю вам оставаться здоровыми и быть в безопасности», – обратилась к болельщикам Медведева.

Ради выступления в шоу Медведева 1 апреля прилетела в Японию из Канады, чтобы не столкнуться с ограничениями при пересечении границы.