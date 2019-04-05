Сергачев о карантине: «Пылесосить – это мое, для меня это как фетиш. Недавно ездил в русский магазин за докторской колбасой»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, чем занимается во время карантина.

Ранее НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.

– Что делаешь по дому?

– С детства привык пылесосить, родители заставляли, а сейчас это для меня как фетиш, пылесосить – это мое. Меня раздражает, что на ковре лежит что-то грязное, я беру пылесос, ничего не смотрю и не слушаю, а просто убираюсь. Мне нравится.

Еще убираюсь на кухне после того, как готовит [моя девушка] Лиза, мою и протираю, убираю за собакой, она у нас немного неприличная.

– О какое еде мечтаешь во время игры?

– Ни о какой, мне бы отдохнуть. После матчей нам приносят суши и роллы, шеф делает пасту.

Недавно съездили в русский магазин за докторской колбасой, российским сыром, гречкой, корейской морковкой и тульскими пряниками.

Иногда едим чипсы – хоккеистам можно, почему нет, хаха? Лиза любит «Лейс», я – все что есть, – сказал Сергачев.

Полное интервью форварда Евгению Маркову смотрите на канале «Один Дома» в YouTube.

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