Миллион от Смолова врачам, Тихонов остался в «Ак Барсе», Бердыев снова хочет тренировать, «Тур де Франс» перенесут и другие новости утра

1. РФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для инфраструктуры клубов, академий и школ.

2. Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи.

3. Главные судьи РПЛ получат по 230 тысяч рублей в виде финансовой помощи от РФС.

4. УЕФА планирует доигрывать Лигу чемпионов и Лигу Европы одноматчевыми противостояниями с 1/4 финала в августе.

5. Виктор Тихонов подписал контракт с «Ак Барсом» на год. Сообщалось, что он мог перейти в «Спартак»: им интересовался Знарок, а зарплату предлагали выше, чем в Казани.

6. Трансферы. «Реал» хочет подписать Холанда в этом году, Мбаппе – в следующем. Кроме того, мадридцы следят за Обамеянгом. «Бавария» не планирует отпускать Комана в «Барселону». «Барса» готова продать Дембеле за 60 млн евро, но покупателей нет. При этом каталонцы точно не продадут Артура летом.

Агент Смольникова рассказал, что в мае к Игорю будет интерес от команды МЛС. Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг».

7. Нападающий Вадим Шипачев – худший игрок, выступавший в НХЛ под 87-м номером по версии The Athletic

8. Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open.

9. Курбан Бердыев хочет вернуться к тренерской работе. Он ищет варианты самостоятельно.

10. В Англии хотят доиграть сезон за 5 недель. Возможно, играть при пустых трибунах будут до ноября. Во Франции планируют возобновить сезон 3 или 17 июня и доиграть к 25 июля.

11. Мать центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса умерла от коронавируса.

12. «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты.

13. «Автомобилист» в среду объявит о назначении Билла Питерса и Германа Титова.

14. «Чикаго» уволил генерального менеджера Гара Формана, который провел в «Буллс» 22 года.

15. Веломногодневка «Тур де Франс», скорее всего, не состоится в срок. Франция продлила карантин из-за коронавируса, массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля.

16. Владимир Путин делегировал в Общественную палату России паралимпийца Сергея Бурлакова, главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер и гроссмейстера Сергея Карякина.

Цитаты дня.

Ракитич об уходе из «Барсы»: «Я не мешок картошки. Сам определю свое будущее»

«Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!» На матче чемпионата Беларуси вывесили баннер о форварде «Зенита»

Артем Лобов: «Федор – величайший боец всех времен вне зависимости от весовой категории. Рядом с ним нет никого»

«Думаю, что людей готовят к чипизации». Сафин – о пандемии коронавируса

Неманя Матич: «Роналду и Месси – два лучших игрока в истории. Они разные, выбрать между ними сложно»

Кержаков о России: «Кто-то не может купить куртку и пенал. Это ненормально. Хочу, чтобы у всех были равные условия»

Каррера о словах Глушакова про конфликт: «Он говорит об этом спустя 2 года, чтобы получить хоть немного известности»

Филипп про Путина: «В Германии считают, что это большая фигура. Он знает цену словам и ради своего государства сделает все»

Татьяна Навка: «Если сложится, с удовольствием снова задействуем Алину Загитову и повторим нашу прошлогоднюю сказку»

Денис Глушаков: «Я оправдал надежды в «Спартаке», команда наконец-то стала чемпионом»

Георгий Черданцев: «Идея с платным показом футбола не для России. Нишевый канал у нас не нужен»