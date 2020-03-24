Шалимов о России: «Если ты нищий, то не Путин в этом виноват!»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Ахмат Владимир Путин Политика соцсети Футбол

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о ситуации в России.

«Путин многое сделал для народа? Ты про нищенскую обстановку в стране?» - написал один из пользователей инстаграма в комментариях под постом Шалимова.

Шалимов: «Если ты нищий, то в этом виноват не Путин

Пользователь: «Я не нищий) Но если огромное количество граждан страны живет за чертой бедности, то кто в этом виноват?) Не государство?) Или сами граждане?»

Шалимов: «Я думаю, что ты!»

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