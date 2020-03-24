«Краснодар» выступил за отсрочку введения нового лимита на легионеров на один год (Иван Карпов)

хочет, чтобы введение нового лимита на легионеров в РПЛ «8+17» было отложено.

По информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings.ru, «Краснодар» выступил с инициативой об отсрочке введения новых правил на один год из-за коронавируса.

«Южане обременены большим количеством лишних легионеров и пытаются найти выход из ситуации. Они не сумели ответственно подготовиться к введению новых правил со времени приятия соответствующего решения.

Ранее, по моим данным, хозяин «Краснодара» олигарх Галицкий выступал за внесение поправки, которая позволила бы клубам покупать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон за деньги. Планировалось, что средства от этого пойдут в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

Эта инициатива не нашла понимания у других клубов. Поэтому теперь Галицкому приходится искать другие пути решения проблемы», – написал Карпов в телеграм-канале.

Планируется, что новый лимит вступит в силу с сезона-2020/21.

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