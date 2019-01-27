Нам Нгуен: «Беспокоит то, что некоторые фанаты Медведевой писали мне в соцсетях: называли отвратительным, присылали расистские оскорбления»

Канадский фигурист рассказал о внимании к себе со стороны российских болельщиков из-за его дружбы с Евгенией Медведевой.

«Расскажу о худшем опыте, который только был со мной в соцсетях за все время. На всякий случай уточню: мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья – здесь нечего добавить.

И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, – в том числе и другим фигуристам.

Однако меня беспокоит то, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее фанаты, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях. Это абсолютно неприемлемые вещи.

Один человек начал оскорблять меня в инстаграме, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы…

Я был очень расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в сторис и даже тегнул его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но тогда я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол.

Сейчас наступил карантин, Евгения улетела в Японию, и некоторые люди думают, что я там рядом с ней! Называют меня отвратительным и пишут расистские оскорбления в том числе. Но, как видишь, я нахожусь в своем доме в Торонто.

Я стараюсь не беспокоить Евгению всей этой ерундой и сам игнорировать это, насколько могу. Но какие-то люди даже проводят расследования – это просто смешно.

Например, они нашли видео Евгении на фоне перил, которые выглядят, как те, что есть в моем доме, и сделали вывод, что она находится у меня. Но это фото сделано не в моем доме. Такие расследования даже пугают. Но, думаю, что это делают не фанаты Евгении, а просто парочка странных людей.

Мне пару дней назад даже приснился сон, что я приехал на этап Гран-при в Москву, и все в России ненавидели меня из-за тех небылиц, что рассказывали некоторые люди

Но это лишь сон. Я очень люблю выступать в России, в ноябре 2019 года я встретил лично много местных фанатов, и они просто великолепны! Одни из самых милых людей, что я видел на всех соревнованиях в мире. Я очень благодарен волшебным болельщикам из России», – сказал Нгуен.