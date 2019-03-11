Бывшие российские биатлонисты Магазеев, Усов и Стремоус получили гражданство Молдовы, переход Шумиловой не состоялся

Генеральный секретарь Федерации биатлона Молдовы Петр Брия сообщил, что три российских спортсмена получили новое гражданство.
Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус уже выступали за Молдову на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU), в том числе на чемпионате Европы-2020.
Спортсменам не требовалось согласие на переход от СБР и IBU, так как за сборную России на взрослом уровне они не выступали.
«Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта. В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе», – сказал Брия.
Функционер также прокомментировал информацию о том, что Екатерина Шумилова в 2018-м планировала переход в Молдову, но не смогла решить вопрос с гражданством.
«После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру», – добавил Брия.
Шумилова отказалась отвечать на вопрос о своем будущем.