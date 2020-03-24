Кержаков о 90-х: «В России так и живут многие. У нас больше половины страны сдают клюкву и грибы, самогон продают»

Бывший нападающий «Зенита» сравнил жизнь в 1990-е с нашими днями.

- Какое было детство в Кингисеппе?

– Когда началась перестройка, ваучеры и талоны, естественно, было очень тяжело.

Но я благодарен родителям за то, что даже в те времена, когда они сдавали кольца в ломбард, ходили за клюквой и сдавали на развес, работая на заводе и не получая деньги – там не платили по 6-7 месяцев, мы с братом все равно не чувствовали себя обделенными.

У нас в парадной все были примерно в одной ситуации. Мы могли позволить себе лимонад только на Новый год – в пластиковой бутылке двухлитровой. Но у нас так все жили. Я знал, что родители сдают клюкву, но не знал, что они сдавали золотые кольца в ломбард и потом выкупали, когда им дали зарплату.

У меня вообще была такая школа жизни. В интернате в Питере чего только ни было – язвы и гнойники. И у меня тоже, на руке. Но это жизнь. Комнаты не отапливались – спали в штанах. Зато я знаю, если что, как справляться со вшами: вычесал – и все.

- Вот в 90-е такие ужасы. А сейчас часто их романтизируют. У вас есть объяснение, почему?

– Не знаю. Я когда приехал в Питер, мне было 12 лет, примерно 1995-й год – вот это картина из фильма «Брат». Я это все видел – эти рынки, такая одежда, серость – это все было. Но я не склонен драматизировать. Это часть нашей истории.

Не хочется возвращаться к талонам, к клюкве, закладыванию колец, но, к сожалению, у нас в стране так живут многие. И что нам драматизировать, что было раньше, если у нас и сейчас такое есть?

Зачем возвращаться куда-то и вспоминать, что кто-то сдает на развес клюкву. Послушайте, у нас сейчас больше половины в стране так делает – и клюкву, и грибы. И как Тема [Панарин] говорил, самогон гонят и продают – люди как-то живут.

- А есть объяснение, почему это все продолжается, хотя прошло 20-30 лет?

– Как у меня может быть объяснение, если я не политик. Я не знаю, что там делается. Мы же зависим от государства, от тех, кто управляет, как они распоряжаются бюджетом страны, что делают. Я лишь человек, который видит это.

У меня бабушка живет в деревянном доме, но, так как она ветеран войны, у нее пенсия такая, что она подходит под средний уровень населения. Но мы только относительно недавно сделали ей туалет нормальный, а до этого была дырка в полу. Откуда я знаю, почему так? Вот так вот.

- Но это же к государству вопросы?

– А к кому, ко мне, что ли? Я же не могу обеспечить, к сожалению. Если бы от меня зависело, я бы сделал все, чтобы у нас ветераны имели достойные пенсии и никогда бы не побирались на улице, имели бы хорошее медицинское обеспечение, чтобы могли жить, а не выживать.

Ну и дети, конечно, которым требуется помощь, и приходит всем тысяча запросов, чтобы люди собрали деньги на операцию. Нет ничего важнее для государства, чем здоровье детей, которые не могут обеспечить себе ничего, – сказал Кержаков в прямом эфире инстаграма Sports.ru.

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