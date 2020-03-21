Дзюба интересен «Лацио», РПЛ вряд ли вернется в начале июня, Кержаков косплеит Эминема, «Тур де Франс» перенесен

1. «Лацио» внезапно заинтересовался Дзюбой. Правда, гендиректор «Зенита» Медведев исключил продажу Артема: «Такого варианта нет».

2. РПЛ вряд ли возобновится в начале июня. Президент РФС Дюков видит этот сценарий «маловероятным». Он же сообщил, что союз «направил в правительство предложение о мерах поддержки клубов».

3. Трансферы. «МЮ» может купить Феррана Торреса, если сорвется трансфер Санчо. «Боруссия» обсудит с «Реалом» продление аренды или выкуп Хакими. «Барселона» рассматривает Исака как альтернативу Лаутаро и может лишиться Семеду. «Милан» не продлит контракты Биглии и Бонавентуры. Мертенс может перейти в «Челси» бесплатно.

4. Генпрокуратура поручила изучить обоснованность включения БК «Фонбет» в список системообразующих предприятий.

5. «Автомобилист», СКА и «Ак Барс» претендуют на Войнова, а он хочет в НХЛ. СКА может обменять Якупова, а Лехтеря – уйти в «Спартак». ЦСКА продлил контракты со Слепышевым и Окуловым, а также подпишет Локтионова на два года и возьмет Шарыченкова. Сушинского могут уволить с поста президента «Авангарда», и клуб может вернуть Тимкина. Глухов получит 40 млн рублей за сезон в «Ак Барсе». Бирюков, вероятно, покинет «Магнитку».

6. Кержаков с сыном воссоздали обложку сингла Эминема, использовав пустой холодильник. Русский бомбардир продолжает креативить.

7. Новости карантина. Твиттер «Зенита» ответил «Спартаку» на вопрос, где проводит карантин: «На семь мест выше вас». Русскоязычный сайт НХЛ снял фильм про Овечкина. Вяльбе станцевала под Little Big. Аппараты ИВЛ от «Рено» и «Ред Булл» оказались непригодны для лечения коронавируса.

8. Число нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в 2019 году резко возросло. За два года – с 59 до 202 случаев.

9. «Тур де Франс» перенесен из-за коронавируса на неопределенный срок. Решение Эммануэля Макрона.

Цитаты дня:

Черданцев об отмене госфинансирования клубов: «Не будет ни футбола, ни хоккея. Чемпионаты по всем видам спорта просто остановятся»

Саночник Репилов: «Нашим футболистам башляют деньги миллиардами, потом еще и ждут, что они заиграют. Своеобразные товарищи»

Хусаинов о взятках: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч долларов перед дерби. Но я судил в пользу «Спартака»

Навка о коронавирусе: «Только Господь знает, когда это закончится. Но он сейчас тоже на дистанционном управлении»

Тина Канделаки: «Буду на стороне Губерниева, если его оскорбительные высказывания приведут к суду»

Трехкратный призер ЧМ по плаванию Минаков: «В России мне нравится намного больше, чем в США»

Орлов о победе «Зенита» над «Баварией» в 2008-м: «Даже если платят деньги, 0:4 не проигрывают»

Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»

Канделаки об оскорблениях Уткина: «Ни один мужик не встал и не сказал ему, что это низко»

Александр Алиев: «Крым – это Украина. Хочу, чтобы братские народы жили как до 2013-го»