Вайсфельд может сменить Сушинского на посту президента «Авангарда»

может стать новым президентом .

По информации Sport24, 60-летний функционер является одним кандидатов на замену .

20 апреля состоится совет директоров омского клуба, на котором будет принято решение о будущем менеджера.

Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года. В сезоне-2018/19 команда вышла в финал Кубка Гагарина, в прошедшем сезоне – вылетела в первом раунде плей-офф.

Последним местом работы Вайсфельда был «Салават Юлаев». Он работал в уфимском клубе с 2015 по 2018 годы на должности генерального менеджера.

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